Военный врач, неоднократно бывавший в командировках в Сирии, вернувшийся с Ближнего Востока, рассказал, почему нам ни в коем случае нельзя терять страну и отдавать её захватившим власть бандформированиям: "Сегодня Дамаск - завтра Россия".
"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
А Путину хоть бы хны. "Ручкается" с Эрдоганом, будто все хорошо. Вот уже и первый реактор АЭС в Турции наш Росатом включает, будто ничего не происходит. И хорошо качается газ из России в Турцию, давая заработать Эрдогану на транзите и льготных газовых ценах для Турции. Ну что еще ? Турки плюют в глаза Путину, а тот утирается, улыбается и говорит "божья роса".... Вот что еще должен сделать Эрдоган, чтобы Путин осознал свое унижение ? На Востоке такое поведение оценивают как слабость и обращаются с такими, как с убогими. Ну ладно Путин, может ему это и нравится, или еще что-то там, но ведь через него это отношение переходит и на весь народ России. А может Путину и на ЭТО наплевать ?
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12 час.
тн
татьяна неструева
а Путин сам запустил потенциальных убийц . сам впустил в страну врагов и теперь их 20мил. наших мусульман и кишлачных 14 -16 . конечно они нас уничтожат .
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10 час.
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