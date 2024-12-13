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Царьград

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Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Молодцы, если это так... На работу "вагнеровцев" похожа их работа. Увы, которых обезглавили и потом размазали по асфа...Военкор Романов: ...
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"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"

"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"

Военный врач, неоднократно бывавший в командировках в Сирии, вернувшийся с Ближнего Востока, рассказал, почему нам ни в коем случае нельзя терять страну и отдавать её захватившим власть бандформированиям: "Сегодня Дамаск - завтра Россия".

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
А Путину хоть бы хны. &quot;Ручкается&quot;  с Эрдоганом, будто  все хорошо. Вот уже и первый реактор АЭС в Турции наш Росатом включает, будто ничего не происходит. И хорошо качается газ из России в Турцию, давая заработать Эрдогану на транзите и льготных газовых ценах для Турции. Ну что еще ?  Турки плюют в глаза Путину, а тот утирается,  улыбается и говорит &quot;божья роса&quot;....  Вот что еще должен сделать Эрдоган, чтобы Путин осознал свое унижение ?  На Востоке такое поведение оценивают как слабость и обращаются с такими, как с убогими. Ну ладно Путин, может ему это и нравится, или еще что-то там, но ведь через него это отношение переходит и на весь народ России. А может Путину и на ЭТО наплевать ?
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12 час.
тн
татьяна неструева
а Путин  сам запустил   потенциальных   убийц   .  сам   впустил  в страну   врагов   и теперь  их  20мил.  наших  мусульман   и кишлачных  14 -16   .  конечно  они нас  уничтожат .
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10 час.

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