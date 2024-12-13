"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"

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Василий Васильев

А Путину хоть бы хны. "Ручкается" с Эрдоганом, будто все хорошо. Вот уже и первый реактор АЭС в Турции наш Росатом включает, будто ничего не происходит. И хорошо качается газ из России в Турцию, давая заработать Эрдогану на транзите и льготных газовых ценах для Турции. Ну что еще ? Турки плюют в глаза Путину, а тот утирается, улыбается и говорит "божья роса".... Вот что еще должен сделать Эрдоган, чтобы Путин осознал свое унижение ? На Востоке такое поведение оценивают как слабость и обращаются с такими, как с убогими. Ну ладно Путин, может ему это и нравится, или еще что-то там, но ведь через него это отношение переходит и на весь народ России. А может Путину и на ЭТО наплевать ?