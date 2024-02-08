Интервью Карлсона с Путиным за 15 минут начали смотреть более 2,5 млн человек

Скриншот из соцсети X За первые 15 минут с момента опубликования интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в соцсети X его начали смотреть более 2,5 миллионов человек.
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