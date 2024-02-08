РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    А наши пленных кормят лилеют и возвращают уродами.И что можно сказать про этих людей нацисты или нет?Вернувшиеся благо...
  • Фаина Юсупова
    Продажный внучокПерестановки в ВС...
  • Игорь Петров
    До последнего хохлаУкраинский посол ...

Интервью Карлсона с Путиным за 15 минут начали смотреть более 2,5 млн человек

Интервью Карлсона с Путиным за 15 минут начали смотреть более 2,5 млн человек

Скриншот из соцсети X За первые 15 минут с момента опубликования интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в соцсети X его начали смотреть более 2,5 миллионов человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх