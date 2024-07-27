Песков: речь о мобилизации в РФ не идет

В Кремле отреагировали на вопрос о необходимом количестве добровольцев Для новой мобилизации нет никаких предпосылок и речь об этом не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.