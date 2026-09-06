Александра Трусова о мотивации и выступлении на Kinoshita Group Cup в Токио

После завершения соревнований Трусова рассказала о своих ощущениях и мотивации. Она отметила, что оценивает свои силы объективно и признала превосходство Мао Шимадэ в контенте и исполнении.
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