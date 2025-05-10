Сменяются поколения, но память живет...

Митинг-реквием к 80-летию Великой Победы, в котором приняли участие председатель Слободковского сельисполкома Анатолий Шелег, заведующий Туголицким СДК Елена Сидоренко, педагоги и учащиеся Каменской специальной школы-интерната во главе с директором Сергеем Быковым, прошел в Слободке.
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