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Свежие комментарии

Сменяются поколения, но память живет...

Сменяются поколения, но память живет...

Митинг-реквием к 80-летию Великой Победы, в котором приняли участие председатель Слободковского сельисполкома Анатолий Шелег, заведующий Туголицким СДК Елена Сидоренко, педагоги и учащиеся Каменской специальной школы-интерната во главе с директором Сергеем Быковым, прошел в Слободке.

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