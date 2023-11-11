Двое пострадали при сходе вагонов грузового поезда под Рязанью

Два человека пострадали при сходе вагонов грузового поезда в Рязанской области. Травмы получили машинист и его помощник, сообщили 11 ноября в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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