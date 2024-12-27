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Царьград

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ЮАР возглавит G20 в 2025: влияние на глобальный баланс сил через БРИКС

ЮАР возглавит G20 в 2025: влияние на глобальный баланс сил через БРИКС

Южно-Африканская Республика станет председателем G20 в 2025 году. Это событие может укрепить равноправный диалог в объединении, считают эксперты.

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