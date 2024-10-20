Украинское подполье сообщило об ударах по Харькову и оцеплении объекта

Оцепление выставила на северо-западе Харькова украинская полиция после ударов, нанесенных Вооруженными силами России, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев 20 октября РИА Новости.
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