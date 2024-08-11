Starlink внедряет методы для защиты радиотелескопов от помех

Starlink компании Илона Маска SpaceX, предоставляющая высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет через мега-созвездие спутников на низкой околоземной орбите (LEO), объявила об обновлении, направленном на снижение риска создания помех для радиотелескопов.
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