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Национальный расчетный депозитарий попросил суд ЕС отменить введенные ограничения

Национальный расчетный депозитарий попросил суд ЕС отменить введенные ограничения

pxhere.com/PD Иск Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) об отмене ограничений, введенных в отношении его деятельности, поступил на рассмотрение в суд Евросоюза 12 августа, сообщается на сайте торговой площадки.

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