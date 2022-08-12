Национальный расчетный депозитарий попросил суд ЕС отменить введенные ограничения

pxhere.com/PD Иск Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) об отмене ограничений, введенных в отношении его деятельности, поступил на рассмотрение в суд Евросоюза 12 августа, сообщается на сайте торговой площадки.