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Генич после работы на матче Испания – Бельгия: «Можно заканчивать ». Ранее комментатор упоминал возможный уход с «Матч ТВ»

Константин Генич  выложил сообщение в соцсетях после матча чемпионата мира. Комментатор «Матч ТВ» работал в прямом эфире на игре Испании и Бельгии  (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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