Из исправительной колонии ИК-2 в Липецкой области сбежали шестеро ценнейших иностранных специалистов из Таджикистана и Узбекистана.
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Из исправительной колонии ИК-2 в Липецкой области сбежали шестеро ценнейших иностранных специалистов из Таджикистана и Узбекистана.
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