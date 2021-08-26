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В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте: порядка 60 человек ранены

В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте: порядка 60 человек ранены

Происшествия В настоящий момент экстренные службы проводят эвакуацию местных жителей. В Казахстане в воинской части на границе с Киргизией в городе Тараз произошел взрыв на складе боеприпасов.

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