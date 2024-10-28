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  • Анатолий протасевич
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СК РФ взял под контроль ситуацию со свалкой рядом с лагерем в Хабаровском крае

СК РФ взял под контроль ситуацию со свалкой рядом с лагерем в Хабаровском крае

После того, как в социальных сетях вызвала широкий общественный резонанс информация о последней свалке отходов в районе села Воронежское-1 Хабаровского района, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

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