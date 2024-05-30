Популярность ИИ и чат-ботов назвали завышенной

Институт Рейтер: лишь до 7 процентов пользователей обращались к ИИ ежедневно Специалисты Института Рейтера (Великобритания) оценили популярность инструментов искусственного интеллекта (ИИ) среди обывателей.
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