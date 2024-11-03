Минфин упростит порядок перевода пенсионных накоплений

ТАСС/Николай Гынгазов Россиянам станет гораздо проще проводить операции с пенсионными накоплениями. Подать заявление на перевод денег на портал "Госуслуги" можно будет с помощью электронной подписи "Госключ".
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