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Минфин упростит порядок перевода пенсионных накоплений

Минфин упростит порядок перевода пенсионных накоплений

ТАСС/Николай Гынгазов Россиянам станет гораздо проще проводить операции с пенсионными накоплениями. Подать заявление на перевод денег на портал "Госуслуги" можно будет с помощью электронной подписи "Госключ".

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