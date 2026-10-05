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Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico

Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в столице незалежной не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

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