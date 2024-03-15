Будет только хуже: Русский посол объяснил, что у нас дальше со Штатами

Русский посол в США Анатолий Антонов дал большое интервью, в котором рассказал о росте напряженности между Москвой и Вашингтон, о грядущем противостоянии между странами, и о том, в какие "тартарары" летит последняя надежда на урегулирование конфликта с подачи самих американцев.
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