Будет только хуже: Русский посол объяснил, что у нас дальше со Штатами

Русский посол в США Анатолий Антонов дал большое интервью, в котором рассказал о росте напряженности между Москвой и Вашингтон, о грядущем противостоянии между странами, и о том, в какие "тартарары" летит последняя надежда на урегулирование конфликта с подачи самих американцев.