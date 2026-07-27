Мать погибла на глазах у дочерей на омской трассе. Вчера в Тюкалинском районе женщина-водитель на «Рено Сандеро» выехала на встречку, где врезалась в грузовик.
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Мать погибла на глазах у дочерей на омской трассе. Вчера в Тюкалинском районе женщина-водитель на «Рено Сандеро» выехала на встречку, где врезалась в грузовик.
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