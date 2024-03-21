Эксперт рассказала, что готовит судьба «французскому легиону» на Украине

Президент Франции Макрон не соизмеряет политические риски, готовя к отправке на Украину военный контингент, участь этого «французского легиона» будет печальной, заявила политолог, кандидат исторических наук Эльвина Сеитова.
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