Русская весна
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Русская весна

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Эксперт рассказала, что готовит судьба «французскому легиону» на Украине

Эксперт рассказала, что готовит судьба «французскому легиону» на Украине

Президент Франции Макрон не соизмеряет политические риски, готовя к отправке на Украину военный контингент, участь этого «французского легиона» будет печальной, заявила политолог, кандидат исторических наук Эльвина Сеитова.

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Сергей Ипатов
За аферы Макрона ответят прежде всего США и Лондон
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