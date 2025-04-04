В ВСУ рассказали о поставках на фронт сотен тысяч неисправных дронов

Командир ВСУ Ярославский: На украинских складах сотни тысяч неисправных дронов На украинских военных складах находятся сотни тысяч беспилотников, которые неспособны противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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