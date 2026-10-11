В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В ночь и утром 12 октября в отдельных районах Самарской области видимость на дорогах может упасть до 500 метров и менее из-за тумана.
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