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Царьград

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В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В ночь и утром 12 октября в отдельных районах Самарской области видимость на дорогах может упасть до 500 метров и менее из-за тумана.

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