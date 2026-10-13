Автоэксперт Целиков перечислил 3 самых популярных электромобилей в РФ

На неделе 5–11 октября в России зарегистрировано 914 электромобилей, доля чистых электромобилей (BEV) достигла рекордных 3,2% — против 2,9–3,0% тремя неделями ранее и менее 1% в первом полугодии.
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