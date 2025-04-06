Космос: сибирский гексапод настроит китайские космические телескопы

Специалисты Конструкторско-технологического института научного приборостроения (КТИ НП) СО РАН (г. Новосибирск) разработали и изготовили для Пекинского института космической механики и электротехники специализированное устройство для позиционирования активных поверхностей зеркал космических телескопов, сообщает «Интерфакс».
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