Космос: сибирский гексапод настроит китайские космические телескопы

Специалисты Конструкторско-технологического института научного приборостроения (КТИ НП) СО РАН (г. Новосибирск) разработали и изготовили для Пекинского института космической механики и электротехники специализированное устройство для позиционирования активных поверхностей зеркал космических телескопов, сообщает «Интерфакс».