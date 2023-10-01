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Глава Федерации футбола Франции о гомофобных кричалках: «Призываю фанатов проявить воображение и обновить репертуар – подобные заряды не соответствуют нашему обществу»

Глава Федерации футбола Франции о гомофобных кричалках: «Призываю фанатов проявить воображение и обновить репертуар – подобные заряды не соответствуют нашему обществу»

Фанаты «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки о соперниках в матче 6-го тура Лиги 1 С «Марселем» (4:0): «марсельцы – педики» и «сукины дети».

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