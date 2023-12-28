Из-за реформ президента Милея в столице Аргентины прошли новые протесты

В центре Буэнос-Айреса прошли очередные протесты против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Несколько тысяч человек собрались на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы высказать свое недовольство относительно политики главы государства.
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