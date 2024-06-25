Российские власти хотят усилить наказание за мятеж

В Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения, которые ужесточат наказания за вооруженные мятежи. Эти поправки предложены правительством России в ответ на мятеж, организованный Евгением Пригожиным, основателем ЧВК «Вагнер», пишут «Ведомости».
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