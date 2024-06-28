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«Если РФ прорвется». Арестович* раскрыл сценарий ввода войск НАТО на Украину: Карта специальной военной операции на Украине на 28 июня 2024 года

«Если РФ прорвется». Арестович* раскрыл сценарий ввода войск НАТО на Украину: Карта специальной военной операции на Украине на 28 июня 2024 года

«Если РФ прорвется». Арестович* раскрыл сценарий ввода войск НАТО на Украину: Карта специальной военной операции на Украине на 28 июня 2024 года Юлия СоколоваБывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предположил, что западные страны могут встать по линии Днепра в случае прорыва российских войск через оборону украинской армии.

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