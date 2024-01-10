Градостроительная комиссия одобрила проект жилого строительства в городе-спутнике Южный

В общей сложности планируется возвести почти 10 млн квадратных метров недвижимости. Градостроительная комиссия Петербурга дала положительное заключение проекту жилого строительства в городе-спутнике Южный.
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