© hedgehog94/Shutterstock/FOTODOMВ состав краски для волос входит аллерген парафенилендиамин (PPD). Он может вызвать аллергическую реакцию, при первых признаках которой важно обратиться за помощью, чтобы избежать опасных последствий, угрожающих жизни, рассказал RT врач-аллерголог Владимир Болибок.