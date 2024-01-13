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Свежие комментарии

  • olgabucmailru busuioc
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  • Сергей Синельников
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История макарон по-флотски и почему мы их так любим

История макарон по-флотски и почему мы их так любим

Привет, гурманы и любители истории! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир одного из самых популярных блюд в России — макарон по-флотски.

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Комментарии
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владимир коверко
макароны по флотски были созданы для того что бы старослужащие не отбирали у молодых мясо, потому что работать нужно было всем, а без мяса молодые не смогли бы качественно работать
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9 час.
Сергей Синельников
Все притянуто за уши! Даже чересчур.
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8 час.
olgabucmailru busuioc
А сыром посыпать?
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2 час.

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