Привет, гурманы и любители истории! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир одного из самых популярных блюд в России — макарон по-флотски.
История макарон по-флотски и почему мы их так любим
Комментарии
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владимир коверко
макароны по флотски были созданы для того что бы старослужащие не отбирали у молодых мясо, потому что работать нужно было всем, а без мяса молодые не смогли бы качественно работать
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9 час.
Сергей Синельников
Все притянуто за уши! Даже чересчур.
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8 час.
olgabucmailru busuioc
А сыром посыпать?
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2 час.
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