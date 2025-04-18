🇺🇦Кадры со стороны противника🐷 🚀Момент попадания ПТУРа по автомобилю с зенитной установкой, где находился украинский расчет ЗУ-23💥 #ВСУ #ЗСУ #ПТУР #Прилет #ЗУ23 #Поражение #СВО.
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🇺🇦Кадры со стороны противника🐷 🚀Момент попадания ПТУРа по автомобилю с зенитной установкой, где находился украинский расчет ЗУ-23💥 #ВСУ #ЗСУ #ПТУР #Прилет #ЗУ23 #Поражение #СВО.
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