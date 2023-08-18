Жизнь - театр

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Великие истории любви. Зигзаги жизни и загадка смерти Зинаиды Райх, первой жены Есенина

Великие истории любви. Зигзаги жизни и загадка смерти Зинаиды Райх, первой жены Есенина

Сергей Есенин, Зинаида Райх, Всеволод МейерхольдЗинаида Райх была женой и музой двух выдающихся личностей эпохи начала ХХ в.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Пожалуйста... а по поводу кто кому разрушил. Не возьмусь судить. Всегда есть 2 стороны у медали. Практически нет такого (только в книгах) один персонаж вампир-вампир, а другой пострадавший и святой. Виноваты обычно оба, хоть и в разной степени.
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14 час.
ВераВерная
Согласна.
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14 час.
Светлана Митленко
😍
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13 час.

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