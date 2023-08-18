Великие истории любви. Зигзаги жизни и загадка смерти Зинаиды Райх, первой жены Есенина

Светлана МитленкоПодписатьсяВеликие истории любви. Зигзаги жизни и загадка смерти Зинаиды Райх, первой жены Есенина Сергей Есенин, Зинаида Райх, Всеволод МейерхольдЗинаида Райх была женой и музой двух выдающихся личностей эпохи начала ХХ в.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСветлана МитленкоПожалуйста... а по поводу кто кому разрушил. Не возьмусь судить. Всегда есть 2 стороны у медали. Практически нет такого (только в книгах) один персонаж вампир-вампир, а другой пострадавший и святой. Виноваты обычно оба, хоть и в разной степени.Ответить14 час.ВераВернаяСогласна.Ответить14 час.Светлана Митленко😍Ответить13 час.
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