Великие истории любви. Зигзаги жизни и загадка смерти Зинаиды Райх, первой жены Есенина

Светлана Митленко

Пожалуйста... а по поводу кто кому разрушил. Не возьмусь судить. Всегда есть 2 стороны у медали. Практически нет такого (только в книгах) один персонаж вампир-вампир, а другой пострадавший и святой. Виноваты обычно оба, хоть и в разной степени.