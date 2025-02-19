Мавлюдахон одержала победу: русский парень теперь обязан содержать каждого её ребенка

АС

Александр Смелов

Судейская корпорация, законно создавшая в России свое закрытое и неподвластное никому сообщество в 90-тых, когда это было необходимостью, по человеческой сущности, не имеющей статута безгрешного Христа, Бога, по инерции набрала обороты своей непогрешимости и крошит судьбы простых, т.е. неплатежеспособных или не желающих платить за свою невиновность людей, без предела. Нет оправдательных приговоров, по всей стране вопиющие, не поддающиеся об'яснению, приговоры невиновным, и прочее -свидетельство гнилостности и этой ветви власти. И чем скорее начать вырезать эту гниль, тем здоровее будет общество.