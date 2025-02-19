Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мавлюдахон одержала победу: русский парень теперь обязан содержать каждого её ребенка

Мавлюдахон одержала победу: русский парень теперь обязан содержать каждого её ребенка

Avia.pro - СМИ Жизнь перевернулась за секунды 23-летний Константин Чернышёв даже не подозревал, что обычная поездка на мотоцикле с женой в сентябре 2023 года закончится судебным кошмаром.

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Комментарии
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АС
Александр Смелов
Судейская корпорация, законно создавшая в России свое закрытое и неподвластное никому сообщество в 90-тых, когда это было необходимостью, по человеческой сущности, не имеющей статута безгрешного Христа, Бога, по инерции набрала обороты своей непогрешимости и крошит судьбы простых, т.е. неплатежеспособных или не желающих платить за свою невиновность людей, без предела. Нет оправдательных приговоров, по всей стране вопиющие, не поддающиеся об&#39;яснению, приговоры невиновным, и прочее -свидетельство гнилостности и этой ветви власти. И чем скорее начать вырезать эту гниль, тем здоровее будет общество.
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6 час.
АЕ
Анна Егорова
У нас теперь в ответ на беспредел судей все только и надеются на Бастрыкина! Тетку - нелегалку с ее выводком вон из России! Сколько же этих паразитов сидит на шее российских налогоплательщиков!
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2 час.
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