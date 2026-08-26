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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» отменила чествование победителей ЧМ-2026 из-за задержания фанатов с каталонскими флагами перед игрой с «Эльче». Лапорта вместо этого предложил «акт возвеличивания» эстелады

« Барселона » решила отменить чествование победителей чемпионата мира 2026 года из-за инцидентов на матче с « Эльче ».

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