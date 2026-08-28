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Татар-информ

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В Менделеевске покажут спектакль, с которого началась «Мастерская Назаровых»

В Менделеевске покажут спектакль, с которого началась «Мастерская Назаровых»

В первый день международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске творческое объединение «Мастерская Назаровых» представит спектакль «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова 1967 года.

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