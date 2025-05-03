Стали известны сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Электроснабжение населенных пунктов столичного региона планируют восстановить до конца дня 3 мая. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор, передает телеканал 360.
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