Политика как он...
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Политика как она есть

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Стали известны сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Стали известны сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Электроснабжение населенных пунктов столичного региона планируют восстановить до конца дня 3 мая. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор, передает телеканал 360.

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