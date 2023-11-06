Антон Гооге покинул «Амкал». Это решение тренерского штаба

«Встречались с Германом, общались, много вещей обсудили. Причина ухода для меня сюрреалистичная. Это не недовольство моими футбольными или личностными качествами, а концепция тренера по очередной перестройке, для которой нужно освободить рабочие места К Герману вопросов нет.