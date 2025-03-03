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Про весну и статистику

Про весну и статистику

Весенняя охота на пернатую дичь для охотника средней полосы – это праздник, похожий на Новый год. Авторы статьи более 10 лет собираются вместе в апреле в далёкой ивановской деревушке из 13 домов без единого постоянного жителя.

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