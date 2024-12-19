Машина скорой помощи сгорела на калужской улице

В двенадцатом часу ночи 18 декабря загорелся автомобиль «Газель Некст» на улице Вилонова в Калуге. По сведениям из соцсетей, горела машина скорой помощи В двенадцатом часу ночи 18 декабря загорелся автомобиль «Газель Некст» на улице Вилонова в Калуге.
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