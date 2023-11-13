Гол Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту»

«Даллас» обыграл «Миннесоту», забросив в ворота техасцев восемь шайб. В ночь на 13-е ноября в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии