В фокусе внимания Китая: ВСНП заявило о стремлении обеспечить высокое качество законодательной и надзорной работы в интересах страны

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ в субботу представил план своей деятельности на 2025 год, пообещав продвигать высококачественную законодательную работу и осуществлять эффективный надзор в интересах всего государства.
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