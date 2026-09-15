"Бухта вдов" триумфально завоевала 14 наград на "Эмми"-2026

Сериал "Бухта вдов" стал лидером "Эмми"-2026, взяв 14 наград, включая лучшее комедийное шоу. "Питт" победил в драматической категории, а Ноа Уайли получил премию как лучший актёр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Новосибирске пр...
- Провокация о Влад...
- Провокация о Влад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым