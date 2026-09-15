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Царьград

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"Бухта вдов" триумфально завоевала 14 наград на "Эмми"-2026

"Бухта вдов" триумфально завоевала 14 наград на "Эмми"-2026

Сериал "Бухта вдов" стал лидером "Эмми"-2026, взяв 14 наград, включая лучшее комедийное шоу. "Питт" победил в драматической категории, а Ноа Уайли получил премию как лучший актёр.

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