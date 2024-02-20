ИИ показал, как бы выглядели красавицы Фэй Валентайн из «Ковбоя Бибопа» и Ми...

ИИ показал, как бы выглядели красавицы Фэй Валентайн из «Ковбоя Бибопа» и Миса Аманэ из «Тетради смерти» в реальной жизниПользователь с ником mysmartarts воспользовался искусственным интеллектом, чтобы увидеть, как красавица Фэй Валентайн из аниме-сериала «Ковбой Бибоп» выглядела бы в настоящей жизни.