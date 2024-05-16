Эксперт Степанов связал стрельбу в Фицо с влиянием западных спецслужб

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо управлялось извне, политические убийства не совершаются «в одиночку», заявил в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» программный директор академии политических наук, военный эксперт Александр Степанов.
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