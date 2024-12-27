В праздничном сиянии 20 декабря Новогодний бал для одаренных учащихся прошел в Бобруйске.

Достойно представили нашу школу учащиеся 11,,Б´ класса: Фролова Дарина, Сысой Виталий! Два месяца изнурительных репетиций не прошли даром ! Ребята и их родители получили море эмоций и незабываемых впечатлений! .
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