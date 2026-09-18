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«Гаилә белән сайлыйбыз» конкурсы барышында махсус приз иясе билгеләнде

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсы кысаларында махсус приз – Samsung планшеты – «Иң тату гаилә» номинациясендә җиңү нәтиҗәсендә Раил Дәүләтовка бирелде.

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