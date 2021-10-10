У нас все звезды

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Был звездой в Советском Союзе, сидел в тюрьме с уголовниками, а потом уехал в Америку

Был звездой в Советском Союзе, сидел в тюрьме с уголовниками, а потом уехал в Америку

Сегодня пойдёт речь про знаменитого советского и американского киноактёра, танцора, хореографа и мастера разговорного жанра Бориса Сичкина, который запомнился отечественным зрителям по роли куплетиста Бубы Касторского в фильме “Неуловимые мстители”.

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