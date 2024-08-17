Летом такой легкий ужин готовлю чаще, особенно когда появляются свои овощи

Я большой сторонник простых рецептов, чтоб было без заморочек, сытно и очень вкусно. Сегодня как раз таким рецептом я и поделюсь! Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием! ✅ ЧТО НУЖНО: картофель - 500 г лук - 150 г кабачок - 500 г перец сладкий - 250 г соль - 1 ч.