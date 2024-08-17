Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 178 подписчиков

Летом такой легкий ужин готовлю чаще, особенно когда появляются свои овощи

Летом такой легкий ужин готовлю чаще, особенно когда появляются свои овощи

Я большой сторонник простых рецептов, чтоб было без заморочек, сытно и очень вкусно. Сегодня как раз таким рецептом я и поделюсь! Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием! ✅ ЧТО НУЖНО: картофель - 500 г лук - 150 г кабачок - 500 г перец сладкий - 250 г соль - 1 ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх