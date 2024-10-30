Константин Хабенский спустя 16 лет не может забыть первую супругу

Константин Хабенский, известный актер и художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, совсем недавно откровенно поделился своими мыслями и переживаниями о трагической утрате, с которой ему пришлось столкнуться в жизни.
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